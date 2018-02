Van Bossuyt: “Plaats mij dan maar bij rechts gedoe”

“Als rechts gedoe betekent dat we dat we gaan voor een veilig Gent en voor Nederlands op school, dan wil ik heel graag in dat rechts gedoe geplaatst worden”, zegt Gents kandidaat-burgemeester Anneleen Van Bossuyt (N-VA) in De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. Zo reageert ze meteen op Gents Open Vld-kopstuk Mathias De Clercq die vorige week nog zei dat rechts gedoe niets voor hem was.

“Wij hebben ook geen lessen te leren van Open Vld. We weten heel duidelijk waar we voor staan”, gaat Van Bossuyt verder. “Wij hebben van niemand lessen te leren.” Ook dat is een antwoord op een uithaal van De Clercq die zei dat hij geen lessen van N-VA te leren had.

Meer nog, Van Bossuyt vindt dat De Clercq zelf al te veel bezig is met de burgemeesterssjerp. "Als de anderen zich willen focussen op het verdelen van de postjes, moeten ze dat doen. Wij gaan vooral voor de inhoud en de verandering die wij in Gent willen."

Links heel moeilijke partner

En zo lijkt het water tussen Van Bossuyt en De Clercq voorlopig te diep. Maar ook voor die andere grote speler in Gent, de sp.a, heeft de kersverse lijsttrekker geen liefkozende woordjes. “Net als in Antwerpen en federaal zal de sp.a in Gent niet de meest voor de hand liggende partner zijn, die partij ligt niet in lijn van ons DNA”, zegt Van Bossuyt. “Dat ligt heel moeilijk.”

"Links nefast voor Gent"

Van Bossuyt vindt zelfs dat Gent te links is bestuurd geweest en dat dat nefast is voor de stad. "We hebben een ander recept nodig voor Gent en de elementen die wij hebben, die liggen op tafel", zegt ze. Uit het armoedebeleid bijvoorbeeld blijkt volgens Van Bossuyt zeer duidelijk dat het huidig stadsbestuur heeft gefaald. "De beste manier om armoede aan te pakken is door de mensen te activeren. Er zijn in Gent meer dan 5.000 openstaande vacatures en meer dan 7.000 niet-werkenden werkzoekenden. We moeten de mensen helpen naar een job, en hen niet afhankelijk laten zijn van een uitkering van het OCMW", haalt ze fors uit naar Rudy Coddens (sp.a), die schepen is van Armoedebestrijding.

