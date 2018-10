Van Besien: "We zijn geen coalitiekandidaat, maar gaan luisteren naar N-VA"

Wouter Van Besien heeft aan het partijbureau van Groen laten weten dat hij in Antwerpen ingaat op de uitnodiging van Bart De Wever voor een gesprek. Een coalitie tussen N-VA en Groen wordt nog altijd afgewezen.

"We zijn geen coalitiekandidaat, maar gaan luisteren naar N-VA", zegt Van Besien. "Bart De Wever heeft verklaard dat hij uit de loopgraven wil komen en de polarisering wil overstijgen. Eindelijk, dat is een goede zaak voor Antwerpen. Hij zegt ook dat hij Groen de hand reikt. De voorbije zes jaar hebben we heel wat voorstellen op tafel gelegd in de gemeenteraad, maar die zijn altijd van tafel geschoven door N-VA. Het zal mij benieuwen wat hij bedoelt."

Uitnodiging

De uitnodiging van Bart De Wever om samen te praten, wordt dus niet afgewezen. Al is het traditie in Antwerpen dat de grootste partij alle partijen uitnodigt. Groen wil alvast zijn eigen belangen en de standpunten van zijn kiezers nogmaals duidelijk maken aan De Wever.

"We zijn de sterkste stijger in Antwerpen en het is duidelijk dat onze thema's op de agenda staan", stelt Van Besien. "Onze positie blijft dat we geen onderhandelingen starten voor een coalitie, we zijn geen kandidaat voor een meerderheid met N-VA, maar willen wel luisteren naar hem."

Er is al een afspraak voor het gesprek tussen N-VA en Groen in Antwerpen, maar daar wilde Van Besien niet meer over kwijt.