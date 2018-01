Van Besien: "Coalitie liefst met CD&V en Open Vld"

Als het aan Antwerps kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien ligt, wordt Antwerpen na de verkiezingen dit jaar bestuurd door Groen, CD&V en Open Vld. Dat zegt hij in De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. “De manier waarop N-VA de afgelopen vijf jaar de stad heeft bestuurd, is niet onze richting”, aldus Van Besien.

Die richting van de N-VA heeft alles te maken met de stijl van haar voorzitter en burgemeester van Antwerpen. “Bart De Wever is eerder polariserend en doet al eens veralgemenende uitspraken. Dat is niet gepast voor een burgemeester. Elke veralgemening neemt mensen mee die het goed bedoelen, maar omdat ze in een bepaalde buurt wonen of tot een bepaalde gemeenschap behoren, krijgen ze mee de stempel opgedrukt een probleem te zijn voor de stad”, zegt een forse Van Besien.

(Lees verder onder de video)

Progressief bestuur

En zou in het plaatje van Van Besien eventueel de PVDA van Peter Mertens kunnen passen, zoals Groen-voorzitter Meyrem Almaci zich eerder liet ontvallen? “Wij hebben een duidelijk cordon opgericht en dat is met reden. Dat is het Vlaams Belang, die zijn veroordeeld voor racisme. Er is geen cordon rond de PVDA, dus een samenwerking kan, maar toch is de partij geen voorkeurspartner.

Van Besien is duidelijk over zijn ideaal scenario na de verkiezingen. “We staan sterk, behoorlijk sterk in Antwerpen en de bedoeling is om een progressief stadsbestuur te vormen, onder mijn leiding”, zegt hij.

Open Vld en CD&V

Zonder N-VA, liefst ook niet met PVDA, dan blijven er niet veel opties meer over. Op de vraag of hij dan het liefst een coalitie vormt met Kris Peeters (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld), luidt het antwoord volmondig: “Absoluut, ja.”