Wouter Van Besien, lijsttrekker van Groen in Antwerpen, liet vandaag opnieuw verstaan dat besturen met Bart De Wever geen optie is voor Groen. Ook als dat betekent dat zijn partij opnieuw zes jaar in de oppositie zal zitten. “Meneer De Wever heeft een bijkomend gesprek gevraagd. We starten geen onderhandelingen, maar willen wel praten. We hebben onze punten te verdedigen, maar het is ook wel duidelijk dat wij geen kandidaat zijn om een bestuur te vormen”, zei Van Besien.