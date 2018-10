In het West-Vlaamse Brugge wordt CD&V-lijsttrekker Dirk De fauw de nieuwe burgemeester. Hij neemt de sjerp over van sp.a'er Renaat Landuyt. “Ik ben trots dat CD&V opnieuw de grootste partij wordt in Brugge. Bedankt aan alle Brugse kiezers”, zegt De fauw aan VTM NIEUWS. De fauw kondigde op een persconferentie ook meteen een nieuwe coalitie aan. Hij verruimt de huidige coalitie tussen sp.a en CD&V met Open Vld PLUS onder leiding van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.