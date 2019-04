Theo Francken (N-VA) en zijn opvolgster Maggie De Block (Open Vld) voor het eerst met elkaar in debat

Vanavond hebben Theo Francken (N-VA) en Maggie De Block (Open Vld) voor het eerst rechtstreeks de degens gekruist in de studio van VTM Nieuws.

De voormalige staatssecretaris en zijn opvolgster gingen er in debat over een van de heetste hangijzers van deze campagne: asiel en migratie.

Beiden ontkenden dat er sprake is van een persoonlijke vete tussen hen. “Maar samen op één departement werken zal moeilijk zijn”, grapte De Block.

“Ik ben niet rancuneus”, repliceerde Francken. “Open Vld is een partij waar we sociaal-economisch dingen mee kunnen in gang zetten.”