Termont: "Mathias heeft geen schijn van kans"

Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) heeft bij de voorstelling van zijn boek zwaar uitgehaald naar Mathias De Clercq, kandidaat-burgemeester voor Open Vld in Gent. “Mathias maakt geen schijn van kans, Rudy Coddens wordt burgemeester.”

Na 42 jaar in de politiek, stop Termont ermee. De populairste Gentse burgemeester ooit kijkt met trots terug op zijn verwezenlijkingen in Gent, maar wil niet meer meedraaien in het politiek bedrijf van vandaag. Volgens hem wordt het politieke spel nu veel te hard gespeeld, en dat is te wijten aan de opkomst van de N-VA, volgens Termont. “Het is allemaal begonnen met: ‘het is de schuld van de socialisten’, en daarbij kwamen nog eens persoonlijke verwijten en het zoeken van schandalen. Dat maakt volgens mij de politieke stiel kapot.”

Geen kans

Uit een peiling van Het Nieuwsblad blijkt dat een voortzetting van het huidige bestuur in Gent het enige haalbare is, met Rudy Coddens als burgemeester. En dat beaamt Termont. “Mathias De Clercq zal het kartel niet uit elkaar krijgen, want de verstandhouding tussen sp.a en Groen hier in Gent is buitengewoon goed. Hij maakt geen schijn van kans”, haalt Termont uit.

“Het spijt me zeer erg voor Mathias, maar ik heb hem van bij het begin gezegd dat dit een foutieve gok was. Hij zei: ‘ofwel burgemeester ofwel de Kamer’. Ik wens hem veel succes in de Kamer”, sluit Termont nog af.