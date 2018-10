Teleurgestelde Van Den Driessche (N-VA): "Coalitie stond al weken in de steigers"

Pol Van Den Driessche, lijsttrekker van N-VA en kandidaat-burgemeester in Brugge, reageert ontgoocheld op de verkiezingsuitslag. "Dit is even slikken, maar morgen doen we verder", aldus de Bruggeling.

Van Den Driessche opent met de winnaars te feliciteren. "Heel sterk. Blijkbaar is de Oranje Muur op sommige plaatsen in West-Vlaanderen niet in te nemen. We zijn teleurgesteld, want we hebben hard gewerkt. We volgen de tendens van andere centrumsteden in de provincie", zegt hij. "Maar we kregen wel 10.000 stemmen en dus gaan we ons vanaf morgen blijvend kritisch en constructief opstellen vanuit de oppositie."

Pol Van Den Driessche neemt het als kopman toch wat op als een persoonlijk verlies. "Het is even slikken, maar alle leden en kandidaten zijn hier zonet rond mij komen staan, dus dat doet deugd. We moeten ook bekijken hoe dit is kunnen gebeuren."

Eén van de scenario's volgens Van Den Driessche is dat Dirk De fauw, de nieuwe burgemeester, heel wat stemmen van Renaat Landuyt (sp.a) heeft kunnen afsnoepen. "Leep gespeeld, door bij momenten oppositie te voeren vanuit de coalitie. Dan zijn wij beleefd gebleven. Anderzijds, dit stond al in de steigers. De coalitie is snel gemaakt. Zelfs de zetels zijn al verdeeld. Dit was mijn grootste vrees vooraf al. We hebben onze stemmen verloren aan CD&V en aan Vlaams Belang, die speelt op dezelfde flank." Van Den Driessche noemt Open Vld niet, terwijl de voormalige "leading lady" van N-VA, Ann Soete, twee jaar geleden naar Open Vld trok om er een tandem te vormen met Mercedes Van Volcem.