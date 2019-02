Syriëstrijders terughalen? De Wever is niet tegen, Francken wel

Belgische Syriëstrijders moeten in bepaalde omstandigheden kunnen worden teruggehaald naar ons land. Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever gisterenavond in ‘Het Eerste Debat’ van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Partijgenoot en gewezen staatssecretaris Theo Francken zegt dan weer dat hij dat absoluut niet wilt.

“Wij gaan daar problemen mee krijgen”, zei Francken in De Afspraak. “De wet moet aangepast worden en we moeten die mensen automatisch hun nationaliteit afnemen, bij verstek veroordelen voor terrorisme.”

De Wever

VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert legde het thema ook voor aan de zeven Vlaamse partijvoorzitters tijdens ‘Het Eerste Debat’, en daar nam N-VA een ander standpunt in. Voorzitter Bart De Wever zet de deur voor het terughalen van de strijders op een kier. “Als dat terughalen is om ze hier in de gevangenis te stoppen, dan kan daar in bepaalde omstandigheden een case voor zijn”, klinkt het.

En die omstandigheden houden voor De Wever dat de oorlogstoestand in Syrië ophoudt, wat op dit moment niet het geval is.

No fucking way

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten volgt de redenering van De Wever, maar wijst op een beslissing die beide partijen samen in de regering-Michel 1 hebben genomen. “We hebben de afweging gemaakt dat we wel kinderen tot tien jaar terughalen, niet ouder en ook geen ouders”, zegt Rutten.

Tom Van Grieken van Vlaams Belang was heel fors over het thema. “Mensen terughalen die alles verwerpen waar wij voor staan en voor hen een luchtbrug inleggen met belastingsgeld? No fucking way”, zei hij fors. “Die mensen zijn vertrokken en ik wel ze nooit meer zien.”

Meyrem Almaci (Groen) vindt dat een rechter dat geval per geval moet bekijken.