"Stad Gent heeft gefaald op armoedebeleid"

“Ik durf te zeggen dat de stad Gent heeft gefaald op het vlak van armoedebeleid”. Dat zegt kandidaat-burgemeester voor N-VA Anneleen Van Bossuyt in De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. Een forse uithaal naar die andere kandidaat-burgemeester, Rudy Coddens (sp.a), die nu nog steeds schepen is van Armoedebestrijding.

“De beste manier om armoede aan te pakken is door de mensen te activeren. Er zijn in Gent meer dan 5.000 openstaande vacatures en meer dan 7.000 niet-werkenden werkzoekenden. We moeten de mensen helpen naar een job, en hen niet afhankelijk laten zijn van een uitkering van het OCMW”, zegt Van Bossuyt.

Op de vraag of het huidig stadsbestuur de mensen arm houdt, is het antwoord van Van Bossuyt dan ook duidelijk. “Ja, er wordt veel te weinig gedaan. De stad kan veel beter de bevoegdheid nemen om het OCMW, de VDAB en bijvoorbeeld bedrijven in de haven nauwer te laten samenwerken om mensen aan een job te helpen”, sluit Van Bossuyt af.

