Spanningen tussen N-VA en Vlaams Belang na 'Ban Islam'-tweet Dewinter

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys vindt de meest recente tweet van Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter “echt wel een brug te ver”. Dewinter postte een bericht dat “CD&V, sp.a en Open Vld collaboreren met de islam”, terwijl “wij in het verzet gaan”. Hij vulde zijn tweet aan met de veelzeggende hashtag #BanIslam. Net gisteren kwam Vlaams Belang langs bij formateur Bart De Wever voor een tweede gesprek over de Vlaamse regeringsvorming.

Volgens Parys, die eerder ook al fel inging tegen het standpunt van een andere Vlaams Belang-politica over holebi’s, zullen het met voorstellen zoals die in de post van Dewinter “hele korte onderhandelingen worden”, zo zei hij vanavond in Terzake. Hij verwijst daarmee naar verdere gesprekken die N-VA-voorzitter Bart De Wever eventueel zou voeren met Vlaams Belang. De partij kwam vandaag langs voor een tweede gesprek in de formateursronde die De Wever voert en sprak over een “lang en goed gesprek in vertrouwen”.

“Elke politicus moet maar doen waar hij zin in heeft”, reageerde Parys, “maar als hij hiermee suggereert dat je niet langer een kerststalletje in het gemeentehuis mag zetten, of dat ik niet meer naar de mis in’t Leuvens mag gaan (...), dan vind ik dat persoonlijk echt wel een brug te ver. Als zij met voorstellen komen om een aantal rechten terug te draaien, om ervoor te zorgen dat je als politicus niet meer naar de mis kan gaan bijvoorbeeld, dan zullen dat in dat geval hele korte onderhandelingen zijn.”

Parys is wel van mening “dat we de moeite moeten doen om onze nek uit te steken en te luisteren naar de kiezers die gekozen hebben voor dat Vlaams Belang. Dat zijn we aan onszelf en vooral aan de samenleving verplicht. Maar als we alle uitspraken van Vlaams Belangers moeten bundelen die bijvoorbeeld ingaan tegen de gelijke rechten van holebi’s en anderen, dan zou je er een extra katern mee kunnen vullen. Wat voor mij telt is: waar willen ze naartoe en wat leggen ze op de onderhandelingstafel? En daarbij zijn een aantal dingen voor ons ‘no pasarán’, dat is duidelijk.”

“Achterhaald en problematisch”

Eerder noemde Parys de uitspraken van het nieuwe Vlaams Belang-Kamerlid Dominiek Sneppe “achterhaald en problematisch”. Zij zei vorige week in een interview met de Krant van West-Vlaanderen dat “holebi’s die trouwen en kinderen hebben” “een brug te ver is”. Een persoonlijk standpunt, zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vanmiddag.

“Maak kennis met de andere kant van de brug”, tweette Parys als reactie, onder de hashtag #LoveMakesAFamily. Parys heeft met zijn echtgenoot zelf twee pleegkinderen en één adoptiekind. Hij vraagt zich dan ook af wat het officiële Vlaams Belang-standpunt over holebikwesties is. Volgens Van Grieken zijn holebirechten “verworven en blijven ze dat”. Prima, zei Parys vanavond nog in Terzake, want “wij denken er niet aan daar een sikkepit aan toe te geven”. Als hij tijdens de informatieronde of tijdens eventuele regeringsonderhandelingen voorstellen doet die rechten van holebi’s kortwieken, zal dat in elk geval zonder ons zijn. Daar kunnen wij wel duidelijk over zijn.”