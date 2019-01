De partijleden van Sp.a verzamelden vanmorgen in Bredene, aan de kust, voor hun nieuwjaarsreceptie. Naar aanloop van de verkiezingen in mei maakte voorzitter John Crombez in zijn nieuwjaarspeech de krachtlijnen van z'n partij bekend. De Vlaamse socialisten willen met de slogan "zekerheid voor ieder" naar de kiezer stappen.