In Antwerpen heeft de sp.a haar campagne afgetrapt voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De onafhankelijke Jinnih Beels, die de lijst trekt, zet in op beter onderwijs en meer veiligheid in het verkeer. Zes weken voor de verkiezingen gelooft de partij dat de problemen van begin dit jaar, rond lokaal voorzitter Tom Meeuws, allemaal achter de rug zijn.