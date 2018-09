Septemberverklaring: dit is Vlaamse regering van plan

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft de plannen van zijn regering voor volgend jaar bekendgemaakt, tijdens zijn Septemberverklaring. Zijn laatste - voor deze regeerperiode in elk geval, want die loopt tot juni volgend jaar. Bourgeois pronkt met een begroting in evenwicht en zijn regering trekt behoorlijk wat geld uit voor ondermeer welzijn en wetenschappelijk onderzoek.

Bekijk hier het gesprek met minister-president Bourgeois in VTM NIEUWS:

Bekijk hier de integrale Septemberverklaring: