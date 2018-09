Satirische lijst BDW trekt écht naar kiezer

De lijst ‘BDW’ begon als een satirische lijst, maar nu trekt de Antwerpse schijnburgemeester Geert Beullens ook echt naar de gemeenteraadsverkiezingen. “We maken Antwerpen onafhankelijk”, klinkt het.

Gisteravond heeft Beullens zijn lijst, met twintig kandidaten, voorgesteld vlakbij het Schoon Verdiep. “Ik ga mijn vel duur verkopen”, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Ik stap alleen in een coalitie als ik de taak van burgemeester mag opnemen.”

Op de vierde plaats staat ook BV Marcel Vanthilt. “Ik voel me niet vertegenwoordigd door iemand van andere partijen. BDW is een positieve partij”, zegt hij. “We zijn voor alle partijen, als het maar ergens over gaat. Ik ben ervan overtuigd dat er iemand van onze lijst verkozen zal worden en als er dan positieve voorstellen komen van partijen, zullen we die steunen.”