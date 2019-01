Rutten: “Strategie van N-VA: alles onbestuurbaar maken”

De verkiezingsstrijd lijkt met de dag meer los te barsten. En tussen Open Vld en N-VA zit er duidelijk een haar in de boter. “Een strategie zoals die van de N-VA, die erop gericht is alles onbestuurbaar te maken, dat is niet de onze”, zegt Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten in de studio van VTM NIEUWS.

Ze reageert daarmee op een uitspraak van Jan Jambon, kandidaat-premier voor N-VA. Die zei eerder deze week dat het land onbestuurbaar kan worden en legde daarbij nog eens het confederalisme op tafel.

Onbestuurbaar

“Ik viel mijn van mijn stoel toen ik dat las”, begint Rutten. “Als je kandidaat bent om het land te leiden en je hoopt dat het onbestuurbaar wordt? Daar begrijp ik niks van.”

Toch wil ze niet gezegd dat Jambon daarom absoluut geen premier mag worden. “Het is een zeer aimabel van. Maar wij willen wel exact het tegenovergestelde. Wij willen met ons land bovenaan staan in elk lijstje.”

Rutten is niet akkoord met de manier waarop de N-VA zich in de verkiezingsmarkt zet. “Een strategie die erop gericht is om alles onbestuurbaar te maken, ‘maak alles maar kapot’, dat is niet de onze.”