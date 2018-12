Na de val van de regering-Michel krijgt Open Vld vanuit verschillende hoeken het verwijt de stekker eruit te hebben getrokken. "Dat klopt niet", zegt voorzitster Gwendolyn Rutten in VTM NIEUWS. "Het was nooit de bedoeling om een regering op links op de been te brengen, dat is altijd zo afgesproken. Wij hebben geprobeerd, tot op vandaag, om dit Zweedse project met hart en ziel te verdedigen."