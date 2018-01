Rutten: "Francken moet in spiegel kijken"

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten vindt dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) “eens in de spiegel moet kijken” na de Soedankwestie. Dat zei ze vanmiddag in de studio van VTM NIEUWS. “Als je ervoor kiest om de waarheid achter te houden, dat moet je zelf weten.”

“De stijl van Theo Francken… Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is”, zegt Rutten. “Ik vind dat hij eens in de spiegel moet kijken.”

Dat Francken moet opstappen, wil Rutten niet gezegd hebben. “Elke politicus moet dat zelf uitmaken en in eigen hart kijken. Als je ervoor kiest om de waarheid achter te houden – sommigen nemen zelfs het woord leugens in de mond – dat moet je zelf weten want dat zorgt voor problemen. Mensen moeten je nadien nog geloven natuurlijk."

Bekijk hier het volledige gesprek: