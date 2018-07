Regering-Michel pikt de begrotingsdraad opnieuw op in Hertoginnedal

De voornaamste ministers van de federale regering zitten sinds zaterdag 18 uur opnieuw samen in Hertoginnedal om zich opnieuw te buigen over de begroting 2019. In tegenstelling tot wat sommige bronnen vrijdag lieten verstaan, wordt het geen vergadering "tot de finish". Morgen en mogelijk ook maandag volgen nog vergaderingen.

De ploeg van premier Charles Michel moet op zoek naar 2,6 miljard euro om de begroting op het spoor van de afspraken met Europa te houden. Officieel moet België haar huiswerk pas midden-oktober indienen, maar de regering wil de klus graag voor de start van het zomerreces klaren. Nadien zal de aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober veel aandacht en energie opslorpen.

“De regering heeft er mogelijk nog wat kunnen afpitsen”, zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van Den Bogaert. “Het zou nu gaan om een tekort tussen 1,5 miljard en 1,8 miljard. Het is nu de taak om sneller de werkloosheidsuitkering naar beneden te halen en om eventueel nieuwe lasten te heffen. Maar met verkiezingen in aantocht is dat niet realistisch.”

Toch hoopt de regering snel tot een akkoord te komen. “Begin volgende week zal er zeker een akkoord zijn”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).