PVDA wil verrassing van verkiezing worden

De extreemlinkse PVDA heeft in Antwerpen haar lijst voorgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op kop geen verrassing: voorzitter en boegbeeld Peter Mertens trekt de lijst.

Verderop op de lijst geen witte konijnen of bekende namen, alleen wat de partij zelf actieve Antwerpenaren noemt. “Zij willen de stad veroveren op projectontwikkelaars en het grote geld, Antwerpen moet een stad op mensenmaat noemen”, zegt Mertens

Verrassing

De ambitie van de communisten is om dé verrassing te worden bij deze verkiezingen. Het doel is groter dan Antwerpen. PVDA wil doorbreken in 20 Belgische centrumsteden.

Maar is dat wel realistisch? “Wij zijn er al zes jaar mee bezig om onze lokale afdeling op te bouwen. Het gaat erom dat mensen zin hebben in politici die de daad bij het woord voegen”, klinkt het.