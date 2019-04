PVDA: "N-VA en Open Vld blokkeren onze dotatie"

“N-VA en Open Vld blokkeren onze dotatie.” Dat zegt voorzitter Peter Mertens aan VTM NIEUWS. De radicaal-linkse partij claimt al een hele tijd recht te hebben op 1,6 miljoen euro, maar heeft die nog steeds niet ontvangen.

De discussie draait al een volledige legislatuur mee. De vraag is of PVDA, DéFI en de kleinere PP recht hebben op een deel variabele dotatie voor de stemmen die ze bij de Kamerverkiezingen van 2014 in Vlaanderen hebben gehaald of niet. De drie partijen hebben enkel Franstalige verkozenen. Voor de PVDA stond 1,6 miljoen euro op het spel, voor DéFI ging het om 183.000 euro. De rechtbank van eerste aanleg gaf DéFI onlangs gelijk en veroordeelde de staat tot het betalen van 183.000 euro plus interesten, alles samen zowat 200.000 euro.

PVDA vindt dus dat ze ook recht heeft op die dotatie, maar toch wordt er steeds tegengestemd in de bevoegde Commissie. Volgens PVDA door N-VA en Open Vld, die zo de dotatie willen blokkeren.

De centrale vraag is of PVDA+ en PTB-GO!, de namen waaronder de partij in 2014 in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië naar de kiezer stapte, als één en dezelfde partij kon worden beschouwd. Open Vld en N-VA vinden van niet.