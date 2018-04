"Procedure nieuwe gevechtsvliegtuig gaat door"

De procedure om nieuwe gevechtsvliegtuigen te kopen, moet worden stilgelegd, zegt de oppositie. Want nog niet alle hoorzittingen zijn afgelopen. Maar defensieminister Steven Vandeput (N-VA) denkt er niet aan. Hij voelt zich gesterkt door de getuigenis van fabrikant Lockheed Martin. Daar zijn ze formeel: de Belgische F-16's kunnen niet langer vliegen dan voorzien.

Vandeput loopt te hard van stapel en is al te verlekkerd op de aankoop van nieuwe straaljagers, vindt de oppositie. "Uit de eerste hoorzitting is gebleken dat onder uw verantwoordelijkheid het leger een staat in de staat is geworden", haalt sp.a-parlementslid Dirk Van der Maelen uit naar de minister. "Het leger heeft cruciale informatie achtergehouden."

Maar de minister twijfelt niet meer. "Het verlengen van de levensduur van de F-16's voorbij de 8.000 vlieguren is denk ik geen realistisch verhaal", reageert Vandeput. "In dat kader denk ik dat we vandaag de beslissingen moeten durven nemen om voor de toekomst zeker te zijn."

Procedure stop

Maar de oppositie wil dat de procedure meteen stopt. "Alle opties moeten op tafel liggen", klinkt het bij Groen-parlementslid Wouter De Vriendt. "Wij vragen de stopzetting van de huidige aankoopprocedure."

Coalitiepartners

Maar ook de coalitiepartners willen meer informatie. "Het gaat hier over miljarden euro's. Het gaat over investeren in onze veiligheid. Daarover moet het parlement in alle transparantie kunnen beslissen", zegt Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput. "Het is niet aan defensie om dat te beslissen."

Strijdbare minister

De minister bijt van zich af. "Meneer Van der Maelen, ik vraag u: toon eens een beetje respect voor al die mensen hun naam die u hier zomaar in dit halfrond en in de media te grabbel gooit zonder enige aanwijzing van effectieve fout", reageert Vandeput fel op de kritiek. "U blijft volhouden op basis van leugens en veronderstellingen."