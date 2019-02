Premier Charles Michel deed vandaag nog een oproep aan de sociale partners om opnieuw rond de tafel te gaan nadat de onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord in een impasse raakten. Dinsdag gaat de regering in overleg met de bonden en de werkgevers. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven legde de loonmarge voor de komende twee jaar op 0,8 procent vast. Voor de bonden is dat onvoldoende.