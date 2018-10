Peeters komt aan bij De Wever: "Zal luisteren wat formateur zegt"

Kris Peeters (CD&V) is aangekomen in het stadhuis in Antwerpen, waar Bart De Wever (N-VA) start met de coalitiegesprekken. “We gaan luisteren hoe de formateur het aanpakt”, zegt Peeters aan VTM NIEUWS. “Mijn vel duur verkopen? Mijn vel is altijd duur en kostbaar.”

“Ik ben in eerste instantie gekomen om te luisteren”, zegt Peeters. “Ik ga niet onderhandelen over postjes, maar ik verwacht veel, want ik weet hoe een formateur de zaken normaal aanpakt. Daarna zien we wel hoe we dit verder gaan aanpakken.”