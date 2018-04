Peeters: "Ik heb een inschattingsfout gemaakt"

“Ik heb een inschattingsfout gemaakt en wil de verantwoordelijkheid daarvoor volledig op mij nemen.” Dat heeft Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters deze middag gezegd in de studio van VTM NIEUWS na de hetze over de ultraorthodoxe jood Aron Berger die al dan niet zou opkomen voor CD&V.

Het was een turbulente week voor CD&V. Begin deze week werd aangekondigd dat de ultraorthodoxe jood Aron Berger op de lijst in Antwerpen zou staan. Die weigert om religieuze redenen vrouwen een hand te geven, uit respect voor zijn eigen vrouw.

Op die keuze kwam al heel wat kritiek, ook binnen de eigen partij. Net voor de persconferentie waar Berger voorgesteld zou worden, raakte bekend dat hij een tijd geleden voor diefstal werd veroordeeld. Op de persconferentie liet Berger dan de eer aan zichzelf en kondigde hij aan toch niet op de lijst te staan.

Meer tekst en uitleg

“Als we alles nu terugspoelen en herbekijken, dan is het natuurlijk zo dat wij bijkomende informatie hadden kunnen verschaffen”, geeft Peeters toe. “Mijn voorzitter wist dat er een Joodse kandidaat op de lijst zou staan en hij was daar ook van op de hoogte. Maar als u het nu bekijkt dan had ik natuurlijk heel wat mensen beter kunnen informeren.”

“Wanneer men zegt: ‘Er staat een superorthodoxe jood op de lijst van CD&V en die wil vrouwen geen hand geven’, dan heb je een zeer harde communicatie. Uiteraard wordt daarop gereageerd. Ik heb geprobeerd om die communicatie zo snel mogelijk te duiden, maar daar was de inbreng van Aron Berger natuurlijk essentieel. Als een vrouw een hand uitsteekt en ervan uitgaat dat Berger die een hand teruggeeft, dan zal ik dat uit respect ook doen. Dat was het kader dat was voorbereid, maar ondertussen was er al heel wat commotie rond ontstaan.”

Inschattingsfout

Peeters geeft dan ook toe dat er communicatiefouten zijn gebeurd. “Er is een inschattingsfout gemaakt en die wil ik volledig op mij nemen. Ik had verwacht dat we woensdag op de persconferentie heel duidelijk konden communiceren met de nodige tekst en uitleg en met de nodige nuance. Maar goed, het is niet zo gelopen dus ik neem daar de verantwoordelijkheid op mij.”