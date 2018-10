Peeters: “Ik blijf in Antwerpen, ook als ik geen burgemeester ben"

Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters blijft in Antwerpen wonen, ook als hij geen burgemeester wordt. Dat zegt hij tijdens Het Grootste Debat van VTM NIEUWS. “Antwerpen is een zeer boeiende stad.”

Peeters heeft al heel wat kritiek gekregen omdat hij uit Puurs verhuisd is naar Antwerpen om er de lijst voor CD&V te trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt Peeters daarom niet geloofwaardig als kandidaat-burgemeester.

Maar ook als Peeters geen burgemeester zou worden in Antwerpen, zal hij er blijven wonen, zegt hij nu. “Het is een zeer boeiende stad. Ik nodig iedereen uit om naar Antwerpen te komen. Als ik burgemeester ben, zal ik iedereen met open armen ontvangen. In Antwerpen wonen is zeer verrijkend.”