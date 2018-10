Peeters haalt verhaal bij De Wever over 'nachtelijk incident'

Werd Kris Peeters met opzet door de politie uit zijn bed gelicht in Antwerpen? Die vraag komt aan bod in ‘Jambers in de Politiek’, waarin Paul Jambers voor VTM NIEUWS de Antwerpse politieke kopstukken volgt. De Wever betwijfelt of Peeters echt in Antwerpen woont.

Peeters vindt het dan ook geen toeval dat de politie op een nacht aan zijn deur staat, omdat er zogezegd iets verdachts was opgemerkt.

Maar volgens De Wever is er geen kwaad opzet in het spel. Het zou gaan om een menselijke computerfout. “Het is ongelukkig”, zegt De Wever, “maar het is logisch dat als dat in campagnetijd gebeurt, je daar paranoia van wordt."