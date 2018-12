Peeters: “Geen schrik van verkiezingen, maar hoofd koel houden”

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) vindt vervroegde verkiezingen op dit moment geen goed idee. “Ik heb geen schrik van vervroegde verkiezingen”, zegt hij in de studio van VTM NIEUWS. “Maar ik denk dat we het hoofd koel moeten houden.”

“Is dit waar de mensen dag en nacht wakker van liggen?”, vraagt Peeters zich af. “Er zijn nog heel veel zaken die wij besproken hebben toen de N-VA nog in de regering zat. We gaan ervan uit dat we dat de volgende weken en maanden nog kunnen uitwerken.”

De vicepremier waarschuwt voor de gevolgen van vervroegde verkiezingen, waar de N-VA voor pleit. "Dan zitten we voor een jaar, misschien zelfs twee, zonder regering", zegt hij.

“We moeten het hoofd koel houden”, waarschuwt de vicepremier. “De conclusie die men nu al publiek maakt van ‘dan gaan we naar verkiezingen’, is een conclusie die ons nadien in de problemen gaat brengen.”

Dat wil daarom niet zeggen dat Peeters tégen verkiezingen is, benadrukt hij. “Ik ben een grote democraat, ik ben ook voor verkiezingen. Ik heb er geen probleem mee als we nu verkiezingen zouden uitschrijven, maar ik wil wél eerst een aantal dingen oplossen.”