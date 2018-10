Peeters en De Wever clashen in de bus van Freek

Bart De Wever en Kris Peeters zijn openhartig met elkaar in debat gaan in de bus van Freek Braeckman. Daarbij ging het over verschillende thema's, maar ook over de harde toon van deze verkiezingscampagne. "Bij mij zijn er diepe wonden geslagen", zegt Bart De Wever. "Er zijn grenzen die je niet overschrijdt", stelt Peeters op zijn beurt, waarop De Wever hem verwijtend antwoord: "Dat vind ik ook, Kris."

Het werd dus een pittig debat met een ijzige sfeer. De thema's van vandaag waren wegenwerken, veiligheid en criminaliteit. Toch was er ook ruimte voor verzoening en complimenten. "Peeters is een staatsman, een echte 'seigneur'", laat De Wever zich ontvallen. Ook Peeters heeft veel respect voor zijn tegenstander. "Mijnheer De Wever is een zeer talentrijke en intelligente politicus, die op zeer veel niveaus een belangrijke rol speelt."