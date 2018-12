Peeters en De Croo: “Nog werk aan de winkel de komende maanden”

“De komende maanden is er nog heel wat te doen”, zeggen vicepremiers Kris Peeters (CD&V) en Alexander De Croo (Open Vld) in de studio van VTM NIEUWS. “Als er een partij de regering verlaat heb je twee mogelijkheden: allemaal stoppen, of als drie partijen doorgaan”, zegt De Croo.

“Er zijn veel discussies geweest met Bart De Wever, maar we hebben onze verantwoordelijkheid genomen”, zegt Peeters nog. “Er zijn nog belangrijke dossiers waarin we de juiste beslissing moeten nemen.”

Kris Peeters (CD&V) blijft vicepremier en minister van Werk, Economie, Consumentenzaken en Buitenlandse Handel. Hij neemt er Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een Beperking bij. Die bevoegdheden lagen tot nu toe bij N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir.

Alexander De Croo wordt minister van Financiën, een functie die hij overneemt van Johan Van Overtveldt (N-VA). Hij blijft ook bevoegd voor Internationale Ontwikkeling.