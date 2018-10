Peeters: "Burgemeester worden niet realistisch"

Kris Peeters haalt ongeveer 7 procent van de stemmen bij de verkiezingen in Antwerpen, en is daar niet heel tevreden mee. “Met dit resultaat lijkt het burgemeesterschap onrealistisch”, zegt Peeters.

De vraag rijst dan nu of CD&V wil meestappen in een coalitie. “Er zijn een aantal partijen die een zeer goed resultaat hebben neergezet. We gaan ervan uit dat we in een coalitie een rol kunnen spelen”, zegt Peeters. "Maar welke rol, dat moeten we de komende dagen bekijken."

Toch is Peeters niet heel enthousiast. “Het resultaat is wat het is, en ik denk dat we vandaag bescheiden moeten zijn.”

