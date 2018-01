Peeters aan N-VA: "Afspraken nakomen"

Vicepremier Kris Peeters van de CD&V roept coalitiepartner N-VA op om zich aan de afspraak te houden om de kerncentrales tegen 2025 te sluiten. Dat staat in het regeerakkoord, maar N-VA verzet zich nu tegen die sluiting. Peeters wil dat alle regeringspartijen over de kwestie rond de tafel gaan zitten. Hij zegt dat naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in Antwerpen.

"Ik denk dat in de meerderheid iedereen zich best houdt aan de wet", zegt Peeteres aan VTM NIEUWS, verwijzend naar de wet die al over de kernuitstap werd gestemd.

De N-VA wil de sluiting van de kerncentrales over de verkiezingen tillen van 2019. De partij gelooft niet dat er zonder kernenergie in 2025 voldoende elektriciteit zal zijn. Maar ze openhouden, gaat in tegen het regeerakkoord, zegt CD&V - en het regeerakkoord is heilig.

"Afspraken nakomen"

"Ik denk dat we rustig de zaken moeten uitpraten rond de tafel op basis van cijfers met de juiste ingesteldheid: de zaken in alle redelijkheid bekijken en afspraken nakomen", zegt Peeters.