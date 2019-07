Partijen vragen De Wever om vaart te zetten achter Vlaamse regering

Nu N-VA voorzitter De Wever terug is van z'n werktrip naar Colombia, moet hij dringend voortmaken met de vorming van een Vlaamse regering. Dat zeggen zowel Open VLD, sp.a als Vlaams Belang. Er is geen reden om nog langer te wachten, zeggen ze. Maar de Vlaams-nationalisten laten zich niet opjagen.

Zij willen namelijk nieuws van een federale regering, maar dat komt er vrijwel zeker niet voor het einde van de maand.

Bart Tommelein (Open Vld) wil niet dat De Wever nog kijkt naar de federale onderhandelingen. "Het gaat veel te langzaam", klinkt het. "De Wever moet duidelijk maken wat zijn verhoudingen zijn met het Vlaams Belang."

En ook bij Vlaams Belang willen ze meer actie zien. "Of het nu met of zonder ons is, het moet nu", laat Filip Dewinter duidelijk verstaan.