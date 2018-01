Open Vld wil erfbelasting verlagen

Open Vld wil het komende jaar de erfbelasting verlagen. Dat zei voorzitster Gwendolyn Rutten vanmiddag in de studio van VTM NIEUWS. De logische stap na de hervorming van het erfrecht, vindt Rutten: "Erfbelastingen zijn belastingen op verdriet en die moeten omlaag."

Rutten wil de erfbelastingen op drie punten aanpakken. Ten eerste “ervoor zorgen dat die schandalige tarieven die soms oplopen tot 65 procent, dat die omlaag gaan”. Daarnaast wil ze de berekeningswijze voor iedereen gelijkstellen.

Ten slotte wil Rutten dat als je partner overlijdt niet enkel de erfenis van je woning belastingvrij is, maar “alles waar je samen in gemeenschap voor hebt gewerkt”. Zo’n uitbreiding kan volgens Rutten perfect in deze legislatuur en is er zelfs budget voor voorzien.

Bekijk hier het volledige gesprek: