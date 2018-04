Open Vld trekt naar kiezer met 'gewoon doen'

Open Vld heeft haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar op gang getrokken. De kopstukken zakten af naar het Vlaams-Brabantse Huldenberg om er affiches te plakken.

‘Handen uit de mouwen, voeten op de grond? Gewoon doen’ staat er te lezen op de affiches, die druk op campagneborden worden geplakt. Gwendolyn Rutten, Philippe De Backer, Alexander De Croo en Sven Gatz zijn allemaal aanwezig.

Open Vld wil de verkiezingen op 14 oktober winnen door in gemeentes initiatieven te nemen waar de mensen echter beter van worden. Dat kan gaan van herstellingen aan voetpaden tot het aanleggen van nieuwe parken.

Normaal of gewoon doen?

De slogan van deze campagne lijkt verdacht veel op het ‘normaal doen’, dat de Nederlandse VVD-politicus Mark Rutte lanceerde in een open brief. “Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Doe normaal of ga weg", stond er toen te lezen. In Nederland was er heel wat te doen rond die uitspraak.

Het is niet duidelijk of Gwendolyn Rutten op die uitspraak doelt met haar slogan ‘Gewoon doen'.