"Niet zeker dat ik sp.a-lijst zal trekken"

“Hoe de sp.a-lijst voor de verkiezingen er zal uitzien, weet ik niet.” Dat zegt Tom Meeuws in de studio van VTM NIEUWS na het einde van het kartel met Groen. “Het is niet zeker dat ik de sp.a-lijst zal trekken, daar is niets over beslist.”

Het zijn woelige tijden voor sp.a in Antwerpen. Na heel wat schandalen rond zijn persoon, zei Meeuws gisteren dat hij niet meer wou opkomen op de gemeenschappelijke kieslijst met Groen. Dat ontslag aanvaardde zijn partijbestuur niet. Daarop trok Groen vandaag zelf de stekker uit ‘Samen'. Gevolg? Groen en sp.a trekken elk apart naar de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen eind dit jaar.

Lijsttrekker?

Zal Meeuws de sp.a-lijst dan nog trekken? “Daar is nog niets over beslist”, zegt Meeuws. “De lijst zal nieuw en vernieuwend zijn. Ik denk dat ik heel wat mensen ga overtuigen die ik de afgelopen maanden heb ontmoet, en die nieuw in de politiek willen stappen.”

Toch vreest Meeuws dat de toon van de politieke debatten de afgelopen dagen heel wat mensen schrik aanjaagt. “Dit is een nooit gezien lastercampagne. Vlaanderen moet zich afvragen hoe het komt dat een neofyt die uit het bedrijfsleven in de politiek stapt zo wordt aangepakt. Ik vrees dat er nog bijzonder weinig mensen in de politiek willen stappen als het zo verder gaat”, sluit Meeuws af.