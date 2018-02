N-VA wil ontslag PS-schepen na nieuw vzw-schandaal

De N-VA is de opeenvolgende schandalen in Brussel beu. De partij vraagt het ontslag van de Brusselse schepen Karine Lalieux van de PS. Zij heeft, net als haar voorgangers, haar handtekening gezet onder de betaling van de directeur van de vzw Gial. Gisteren kwam al aan het licht dat die man 18 jaar 1.000 euro per dag factureerde.

Het blijft verontwaardiging regenen over de audit rond de Brusselse vzw Gial, waar een directeur tot 1000 euro per dag factureerde. Dat werd altijd goedgekeurd door de stad, een laatste keer in 2008 door PS-schepen Karine Lalieux, nu eerste schepen. De N-VA wijst haar nu met de vinger, zij is volgens de partij verantwoordelijk.

De stad Brussel bestelde de audit zelf, om schandalen op te sporen. Maar dat doet er niet toe, vindt N-VA. De partij zal dan ook tijdens de volgende gemeenteraad om het ontslag vragen. Bij de PS wil men al twee dagen niet reageren.