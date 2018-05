N-VA en Open Vld leggen Bacquelaine vuur aan de schenen

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) kreeg het vandaag zwaar te verduren in het parlement. Regeringspartners N-VA en Open VLD leggen hem het vuur aan de schenen over het akkoord dat hij met de vakbonden bereikte over de zware beroepen. Ze zijn vooral ontstemd omdat met de vakbonden ook al een lijst is opgesteld van concrete, zware beroepen.

In tegenstelling tot zijn Vlaamse coalitiepartners is vicepremier Kris Peeters (CD&V) dan weer wel enthousiast. Minister van Pensioenen Bacquelaine gaat zijn lijst wel eerst nog voorleggen aan de regering. Maar of er morgen al meteen een akkoord komt, daar twijfelen ze aan bij N-VA.