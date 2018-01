"Miss België, trek je niets aan van zure oprispingen"

Gwendolyn Rutten, de voorzitster van Open VLD, heeft op de nieuwjaarsreceptie van haar partij gepleit voor respect voor ieders identiteit - dat moet een kernwaarde zijn voor elke liberaal. Ze kwam ook terug op de heisa rond de nieuwe Miss Belgie - al die haatpraat, daar is geen plaats voor in een open samenleving.

“Het is niet aan de politiek of religie om te bepalen wat je identiteit is, en nog minder aan sociale media of de publieke opinie”, zegt Rutten. In adem steekt ze kersvers Miss België Angeline Flor Pua een hart onder de riem na een golf van racistische commentaren op Facebook en Twitter. “Je kan zijn wie je wil, je kan alles zijn. En zeker piloot in opleiding, uit Borgerhout, van Aziatische afkomst. Angelina, trek je vooral niets aan van zure oprispingen”, zegt Rutten nog.

Na een woelige periode voor de federale regering, was er in Ruttens speech ook nog plaats voor een ode aan Charles Michel. “Wij verdedigen voor tweehonderd procent deze regering die hervormt. Hij is onze eerste minister, wij zijn de partner waarop hij kon rekenen”, klinkt het enthousiast uit de mond van de Open Vld-voorzitter.