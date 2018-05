“Mirakel als lijst morgen in orde komt”

Het zou een mirakel zijn als er morgen een akkoord is over de lijst van zware beroepen. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever aan VTM NIEUWS. Ook de socialistische vakbond ACOD gaat voorlopig niet akkoord met de lijst.

“De vakbond zegt dat men de lijst niet heeft gekregen en dat men die eerst wil bestuderen en de achterban wil raadplegen”, zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert.

Regering

De lijst wordt morgen besproken binnen de regering en daar zijn nog drie coalitiepartners die akkoord moeten gaan. “Kris Peeters van CD&V zegt heel positief te zijn over het eerste akkoord. Open Vld wil ook eerst een akkoord voor de pensioenen in de privésector", zegt Dirk Van den Bogaert.

N-VA zegt dan weer de lijst nog niet te hebben gezien. “Het zou een mirakel zijn als het morgen in orde komt“, zegt voorzitter Bart De Wever aan VTM NIEUWS.

Afwachten

“Het is nu afwachten wat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) vanmiddag in de Kamer zal vertellen”, legt Van den Bogaert uit. Het is ook uitkijken naar wat de regering zal doen als de premier weer in het land is. “En daar zijn een paar speciale kantjes aan.”

