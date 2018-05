Minister Schauvliege stelt waterplan voor

Minister van Landbouw, Joke Schauvliege (CD&V), heeft een actieplan klaar tegen een drinkwatertekort. Door droogte vorig jaar moesten we minder water gebruiken, en dat zal ook in de toekomst nog gebeuren. Schauvliege stelde daarom enkele nieuwe maatregelen voor.

Tijdens de droogte in juni mochten we onze auto’s niet wassen, het zwembad niet vullen, of onze tuin sproeien. Reden daarvoor was een mogelijk tekort aan kraantjeswater. Ook nu worden de dagen weer warmer, maar minister Schauvliege wil een tekort deze keer absoluut vermijden.

“Als je de droogte wil voorkomen dan moet je heel spaarzaam zijn met water. Een van de zaken die wij nu doen is afvalwater opnieuw filteren en zuiveren om het als drinkwater te gebruiken. Dat gebeurt in proefprojecten, maar we kunnen dit ook verder in Vlaanderen gebruiken.”