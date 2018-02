Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is momenteel in Moskou om te praten over de bilaterale relaties tussen België en Rusland.

Tijdens een van die gesprekken heeft hij van zijn Russische collega Sergei Lavrov een knuffelversie van de mascotte van het WK voetbal gekregen. Dat WK vindt dit jaar plaats in Rusland.

De ministers wisselden ook voetballen uit. Reynders ontving de officiële WK-bal en gaf Lavrov een voetbal met handtekeningen van spelers van de Belgische nationale ploeg.