Migratiepact VN zorgt voor patstelling binnen regering

Het migratiepact van de Verenigde Naties zorgt voor een patstelling binnen de regering. N-VA is de enige partij die het pact niet wil tekenen. Het pact heeft de bedoeling om migratie beter te kunnen aanpakken in de hele wereld. Het is niet bindend dus de lidstaten kunnen niet gestraft worden als ze de doelstellingen niet naleven maar toch ligt het erg gevoelig in ons land.

In de Kamer kreeg premier Michel heel wat vragen over het migratiepact, volgens hem is het een stap vooruit maar binnen de regering zijn ze het er nog niet over eens.

Meer over het Migratiepact: