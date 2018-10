Mieke Van Hecke: “Bereid om coalitie te vormen zonder kartel sp.a-Groen”

Het Gentse CD&V-kopstuk Mieke Van Hecke is bereid aan tafel te gaan zitten met de "partijen die aan zet zijn" om deel te nemen aan het beleid tijdens de komende zes jaar. Ze waarschuwt wel dat een gezamenlijk programma ook de belangrijkste punten van haar partij moet bevatten en "geen punten die wij niet kunnen accepteren".

De resultaten in Gent zijn nog lang niet volledig, maar het is niet uitgesloten dat een zogenaamde Zweedse coalitie met Open Vld, N-VA en CD&V een meerderheid van de zetels kan halen. Open Vld-lijsttrekker Mathias De Clercq heeft zijn burgemeesterambities niet onder stoelen of banken gestoken en zou dus een coalitie zonder het kartel sp.a-Groen op de been brengen.

"Als hij belt om te praten, dan zijn we bereid om te praten. Na dertig jaar willen we opnieuw mee in het beleid stappen", reageert Van Hecke. "Maar niet met punten in een programma die we niet kunnen accepteren".