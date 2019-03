Michel: "Zonder lopende zaken had Francken wellicht ontslag moeten nemen"

"Zonder een regering in lopende zaken had Theo Francken waarschijnlijk ontslag moeten nemen." Dat heeft premier Michel tijdens het vragenuurtje in De Kamer gezegd. Aanleiding is een nieuwe ontwikkeling in de zaak rond de humanitaire visa die Francken aan Syrische christenen heeft gegeven.

Uit een administratief onderzoek van Francken's opvolgster De Block bleek gisteren dat het systeem met tussenpersonen ontspoord was en tot misbruik leidde. Toen het misbruik uitlekte, was de regering al in lopende zaken, door het vertrek van N-VA uit de regering en nadien het ontslag van de regering Michel.

Michel noemde de feiten die aan het licht kwamen in het administratief onderzoek ook 'zeer ernstig'. Mechels N-VA-politicus Melikan Kucam zit in de cel, omdat ie als tussenpersoon grof geld gevraagd zou hebben voor de humanitaire visa, die normaal gratis zijn.