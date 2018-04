Michel scherp voor "zwakke oppositie"

Premier Charles Michel is niet te spreken over de kritiek van de oppositie op het F-16-debat in de Kamercommissie. “We hebben onmiddellijk aan het parlement de documenten gegeven die we hadden”, zegt hij in de studio van VTM NIEUWS. “Dit is een absurde en idiote polemiek die misschien de zwakheid en fragiliteit van de oppositie aantoont, wat de inhoud betreft.”

De oppositie reageerde afgelopen vrijdag furieus omdat ze niet de volledige audits te zien kreeg, maar enkel een samenvatting van één bladzijde. Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) zwaaide met het blaadje papier om zijn frustratie te uiten dat de commissie Defensie slechts op basis daarvan moest debatteren. Pas maandag krijgt het parlement inzicht in de volledige audits.

Maar premier Michel pikt deze kritiek niet. “Het parlement heeft de documenten wél gekregen, bijna tegelijkertijd met mij en mijn kabinet. Een paar uren nadat we de documenten hadden gekregen, hebben we ze beschikbaar gemaakt voor het parlement: eerst een samenvatting en volgende week maandag het volledige document.”

Michel spaart de grote woorden dan ook niet. “Dit is een absurde en idiote polemiek die misschien de zwakheid en fragiliteit van de oppositie aantoont, wat de inhoud betreft", klinkt het fors.