Michel over probleem met begroting: "Fake news"

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft premier Charles Michel op de Europese top gezegd dat er "geen probleem is met België". Dat zegt premier Michel zelf voor de camera van VTM NIEUWS over het nieuws dat België eerstdaags een kritische brief van de Europese Commissie over de begroting zou ontvangen.

Michel en Juncker vertoeven allebei op de Europese top die momenteel in Brussel plaatsvindt. "Hij heeft mij letterlijk gezegd: 'Zeg aan de Belgische pers dat er geen probleem met België is'", aldus Michel, die de berichtgeving over de Belgische begroting als "fake news" afwimpelde.

Tik op de vinger

De krant De Tijd schrijft dat de Commissie eerstdaags een brief naar België zal sturen omdat de ontwerpbegroting voor 2019 niet voldoet. Ons land zou net als Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk tot het selecte clubje behoren dat zo'n reprimande krijgt.

"Dit is een klassieke uitwisseling van brieven tussen een land en de Commissie over onze strategie voor hervormingen en onze budgettaire situatie", nuanceert Michel. De premier erkent dat België nog budgettaire vooruitgang moet boeken, maar de regering heeft al "veel inspanningen geleverd" en er tegelijkertijd voor gekozen om de belastingen te verlagen en de economie meer zuurstof te geven. "

0,6 procent

Volgens de Europese begrotingsregels moet België het structurele tekort jaarlijks met 0,6 procent verminderen, maar ons land doet een inspanning van slechts 0,2 procent. De regering, die begin deze week haar ontwerpbegroting voor volgend jaar indiende bij de Commissie, roept daarvoor een flexibiliteitsclausule in die lichte afwijkingen van het traject toestaat als er voldoende structurele hervormingen worden doorgevoerd.