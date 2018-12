Michel kondigt ontslag regering aan en trekt naar koning

De premier gaat zo meteen bij de koning het ontslag van zijn regering aanbieden. Het is nog niet duidelijk of de koning dat aanvaardt of nog in beraad houdt. Er zijn dan ook verschillende opties.

1. Koning aanvaardt het

Als de koning het ontslag onmiddellijk aanvaardt, kan de regering in lopende zaken gaan tot in mei, of beslissen het parlement te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Die moeten er dan komen binnen de 40 dagen.

2. Koning houdt het in beraad

Als de koning het ontslag van de regering in beraad houdt, kan hij beslissen consultaties te houden en pas over enkele dagen voor optie 1 of 3 kiezen.

3. Koning weigert het meteen

De koning kan ook beslissen het ontslag niet te aanvaarden. Maar dan moet de minderheidsregering gewoon verder in het parlement, waar een motie van wantrouwen dreigt die de regering dan opnieuw ten val kan brengen. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat de koning het ontslag nu al zou weigeren.