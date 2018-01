Mertens: "Links heeft ruggengraat nodig tegen De Wever"

"Links heeft een ruggengraat nodig tegen een sterke burgemeester als Bart De Wever", vindt PVDA-voorzitter en Antwerps kopstuk Peter Mertens. Het uiteenvallen van 'Samen' vindt Mertens een slechte zaak voor links. "Dat traditioneel links nu vechtend op de grond zit, is slecht voor het beeld van links in Vlaanderen", zegt hij in ‘De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters’, het online debatprogramma van VTM NIEUWS.

"Bart De Wever is een sterke burgemeester": het is een uitspraak die je niet meteen verwacht van Peter Mertens, maar toch: "Hij is niet mijn keuze, hij is heel rechts en asociaal maar wel een sterke burgemeester".

"Slecht voor links"

Het hele Samen-debacle toont volgens Mertens pijnlijk aan dat het traditioneel links aan zo'n ruggengraat ontbreekt. "Het is droevig voor mensen die het moeilijk hebben in Antwerpen en die dan zo'n vaudeville zien gebeuren: een klasse politici die bezig is over zichzelf."

Het hele gedoe rond sp.a-kopman Tom Meeuws en het uiteenvallen van Samen, is volgens Mertens tekenend voor traditioneel links. "Dat traditioneel links nu vechtend op de grond zit, is slecht voor het beeld van links in Vlaanderen en rechts wil daar gebruik van maken om links helemaal van de kaart te vegen."

(Lees verder onder de video)

"Ik blijf voorzitter"

Is het de ambitie van PVDA om mee te besturen? Mertens blijft vaag en geeft niet echt een eenduidig antwoord. Maar één ding is zeker: Peter Mertens wordt niet de nieuwe burgemeester van Antwerpen en ook geen schepen. "Ik ben PVDA-voorzitter tot 2020 en ga ook voorzitter blijven", zegt Mertens, die duidelijk maakt dat hij geen bestuurlijk ambt wil opnemen.

Bekijk hier het volledige debat:



Beluister hier het volledige debat op onze podcast: