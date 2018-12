In Gent heeft Mathias De Clercq (Open Vld) de eed afgelegd als burgemeester in de ambtswoning van de gouverneur. Op 3 januari, wanneer de nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd, draagt Daniël Termont (sp.a) officieel de macht over.

Beslissen wie burgemeester werd in Gent was geen makkelijke opdracht. Na wekenlange gesprekken bereikten de partijen Open Vld, het kartel sp.a/Groen en CD&V een coalitieakkoord.